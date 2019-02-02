Шевчук рассказал, к какой схеме приучает Олимпик

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук рассказал о тактических наработках команды.

"Я проанализировал много матчей и увидел, что в штрафную соперника входят мало атакующих игроков. Поэтому принял решение изменить нашу тактику. Стараемся играть по схеме 4-3-3. Я хочу, чтобы крайние вингеры заходили в штрафную.

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Этот сбор показал, что дела в атаке стали лучше, я доволен тем, как вингеры входят в штрафную. Например, Дегтярев ранее действовал на позиции центрфорварда, а сейчас он играет левее, а Балашов правее", – сказал Шевчук в эфире Футбол NEWS.

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