"Я – украинец до мозга костей". Правила жизни Мирона Маркевича

Сегодня классику украинского тренерского цеха исполнилось 68 лет. "Футбол 24" поздравляет Мирона Богдановича подробным собранием его жизненных принципов и топовых фраз.

«Ворвались пятеро в масках, связали руки-ноги»

В 1980-м, когда учился в Высшей школе тренеров в Москве, моим преподавателем был Гавриил Качалин. Это - гениальный тренер, который выиграл чемпионат Европы. Он нам говорил: "Ребята, вижу, что у вас горят глаза и вы уже хотите работать. Но поверьте мне, что все придет с опытом. Не уже и сейчас, а когда-то".

Я начинал еще в 1984 году. Мы действовали по схеме 4-4-2, потому что тогда это было и популярно, и получалось из ресурсов тогдашней «Волыни»: у меня было даже три хороших нападающих во главе с Федецким-старшим, то есть с избытком, так и играли в два форварда.

Возглавить "Карпаты" в начале 90-х было для меня очень престижно. Слава Богу, с перерывами семь лет я там проработал.

"Что это за тренер, в нем никакой перспективы" - после этих слов хотелось все бросить. Но нет, думаю, надо доказать, что неуважение меня не сломает. У меня был "Металлист", сейчас "Днепр". С обоими давал результат. А во Львове? Не вылетели - и хорошо. Я доказал свое умение работой. А вы за это время не показали ничего.

Я услышал, как скулит собака. Показалось необычным, что она не лает. Вышел из дома - и тут же получил удар по голове. Ворвались пятеро в масках, связали руки-ноги. В течение семи часов избивали, пытаясь «выжать» из меня 100 тысяч долларов.

В конце сказали: «Мы тебя признали. Живи. Но не заявляй в милицию». Уходя, оставили раскрытый нож, сказав: «дотянешься, сам освободишься». После чего закрыли дверь снаружи моими ключами. Ноги, опутаны скотчем, как-то удалось развязать. Ногами же нащупал нож, подвинулся под него и разрезал веревку на руках.

Так или иначе, душа за "Карпаты" меня болит. Потому что я здесь вырос и знаю, как здесь умеют болеть. Могу только представить, что бы происходило, если бы здесь была действительно серьезная команда. В 70-е на наших матчах собиралось по 40-50 тысяч народа. Когда собиралось 25 тысяч, говорили, что что-то мы не в то играем. Сейчас на "Украине" обычно сидят тысяч две человек, половина из них попадает на стадион случайно.

«Металлист» просто уничтожили»

Как только я пришел в «Металлист», сразу же сказал, какие футболисты мне нужны и в какой футбол мы будем играть. Красников со своими работниками селекционной службы мои требования понял, и подыскивал футболистов именно под эти требования. Хотя последнее слово, конечно, было за мной. И я рад, что мы практически нигде не промахивалисьт серьезно.

Жажу мне привезли на просмотр прямо на сборы. Я на него посмотрел 15 минут и сказал: "Быстро его подписываем".

Все зависит от взаимопонимания между главным тренером, спортивным директором и президентом. Вот эти три человека являются фундаментом клуба. Если их мысли и взгляды совпадают, то их команда будет претендовать на успех. Если кто-то один из трех выпадает из этого звена - команды не будет.

Так, как помогали мне Красников и Ярославский, - это было впервые в моей карьере. Если бы я раньше встретил этих людей, то наверняка успел бы сделать и достичь гораздо больше.

В «Металлисте» достаточно долго собирались из отпуска все латиноамериканцы. Так получалось, будто все должны быть вовремя, а в итоге: того нет, тот опаздывает. Это все очень усложняло процесс.

Только мы вышли на первое место, начались перебои с зарплатой. Самое страшное, когда одному заплатили, а другим - нет. В команде сразу началась путаница.

«Металлист» в свое время просто уничтожили. Мы могли наделать шума и в Лиге чемпионов, но нас просто уничтожили.

«Шахтер» у нас неприкасаемый»

Клуб - это обязательно комплекс вещей. Первое, с чего надо начать, это, несомненно, детская школа, условия для детей. Далее - создание базы, где бы размещалась команда. А дальше, конечно, футболисты. Нужно подобрать исполнителей, при том оценив, способны ли они через определенный промежуток времени решать поставленные задачи.

Деньги - это всегда второе дело. Первая - любовь к футболу. Вот если футболист на первое место ставит именно игру, а лишь затем - финансы, тогда такие футболисты очень ценны.

Футболисты не скрывают и говорят мне прямо, что им очень тяжело перестроиться на более комбинационный футбол. Но к этому надо идти, потому что футбол "бей вперед - комбинация придет" уже в истории.

Стоит ли удивляться пустым трибунам? Кто, скажите мне, будет ходить на стадион, если там что-то зажигают, подрывают?

Такая моя работа - критиковать футболистов. Они должны это правильно понимать.

Я вообще люблю дисциплину на поле, хотя мои команды и играют в атакующий футбол. Если футболист не придерживается игровой дисциплины - надолго садится на скамейку, потому что прежде всего его должны беспокоить командные, а не личные интересы.

Считаю, что деньги нужно зарабатывать, а не просто получать. Не должны быть высокие зарплаты, нужно сделать акцент на премиальных. Тогда у футболиста будет стимул работать и отрабатывать эти деньги на поле.

Фортуна - фортуной, а все зависит от каждого футболиста. Вышел на поле - должен полностью отдаваться игре. Получится что-то или нет, но что бы то ни было, а ты обязан отрабатывать все 90 минут.

В свое время я был на стажировке у Фабио Капелло, когда он работал в «Роме». Стажировался и у Карло Анчелотти во время его пребывания на посту наставника «Челси». Для меня это были приятные знакомства. Я увидел, как работают лучшие тренеры мира.

Игра «Шахтер» - «Динамо»? Да, провокаций, толкотни и крика было действительно много. Больше, чем самого футбола. Возможно, на такие матчи было бы целесообразно приглашать судей из-за рубежа. Ведь наши арбитры, к сожалению, боятся испортить отношения с людьми.

Сначала была гегемония "Динамо" и никто ничего сделать не мог. Позже ее сменила гегемония "Шахтера", когда делалось все, чтобы чемпионами были дончане. Таков украинский футбол. "Металлист" или "Днепр" держали ни за что. Они воспринимались "кашей".

Так получается, что «Шахтер» у нас неприкосновенен. Что ФФУ, что УПЛ - все за «Шахтер».

«Ви сидите тут усі пригнічені і на мене смуток навиваєте»

Думаю, что в Харькове неоднозначно воспримут мое решение возглавить «Днепр». Такая тренерская работа, что уж поделаешь. От этого никуда не денешься, и я надеюсь, что все будет нормально.

Я нормально воспринимаю критику. Да, мы проиграли 0:3 «Динамо» при полном стадионе. Я тоже из-за этого очень сильно переживал. Но так сложилось. Это нужно забыть и двигаться дальше. Телевизор смотрю, газеты читаю. Я не в золотой оправе, чтобы меня только хвалили.

Пока целовались, обнимались после своего гола - пропустили. Я кричал им со скамейки, чтобы собрались, но так и получилось.

Когда выходишь на поле «Олимпийского», где сидит три тысячи человек, то это больше товарищеские игры, а не матчи Лиги Европы.

Мы сделали ставку на Лигу Европы, особенно после того, как прошли «Олимпиакос». Увидели, что можем побороться.

"Я дивлюся так на вас, ви сидите тут усі пригнічені і на мене смуток навиваєте". Да мы выиграли 1:0 и у нас еще есть вторая игра! Я не понимаю, почему вы все такие сидите, будто мы уже обречены? Да мы будем драться до конца. Однозначно. Да должны же быть какие-то эмоции, потому что я сейчас засну вместе с вами.

В день игры с «Аяксом» мне сделали такую ​​капельницу, после которой только позже понял, что там было снотворное. Проснулся уже после игры. Жена сообщила мне, что команда прошла дальше. Поэтому здоровье у меня сразу улучшилось.

Мы играли сегодня для людей, особенно для ребят, которые сейчас участвуют в АТО.

Я не первый год работаю, но честно говоря, столько ответственных матчей за короткий период времени у меня еще не было. Будет что потом вспомнить.

По мнению Алекса Фергюсона, финал Лиги Европы с нашим участием был лучшим за последних несколько лет.

«Матеус стоит в центре поля и ковыряется в носу»

Нам не хватает трех высококлассных футболистов. Если они у меня будут - будем бороться с «Динамо» и «Шахтером» на равных. У меня нет в этом никаких сомнений.

После финала Лиги Европы я что-то почувствовал... после финала президент мне сказал, что, в принципе, мы не должны были играть в нем. Меня эти слова немного вывели из равновесия. Я, конечно, ожидал немного другого.

Да, у меня хорошая зарплата, но если вам не нужно, то мне тем более. Я могу сидеть еще полтора года и получать хорошие деньги. Но я не могу. Во-первых, болельщики от меня ждут результата, тем более, мы их немного раздразнили. «Днепр» - не рядовая команда, я так работать не могу. Мне должны сказать, что хотят, какой должна быть команда, результат. А так, сидеть и смотреть, как разваливается команда, я бы не хотел.

Говорю им: «Вы не смотрите молчаливо на это все, а бейте в колокола! Потому что это «Днепр», а не какая-то обычная команда».

Когда уходят из команды сильные игроки, на их места нужно брать футболистов такого же высокого уровня. А то, что мы приняли бесплатных исполнителей, так то просто, чтобы закрыть какие-то дыры.

О чем говорить, если футболист ходит по полю? Нам забивает «Лацио» в Риме, а Матеус стоит в центре поля и спорит с арбитром, что раньше был фол. Назад он не бежит. Сейчас играем с Полтавой, и опять же: его игрок забивает, а Матеус стоит в центре поля и ковыряется в носу.

Безус ходит по полю. Нагло, причем. Если бы болельщики знали, какая у него зарплата, они бы его разорвали прямо на поле.

Чтобы разгонять атаки, нужно иметь таких футболистов, какие у нас были в прошлом году: Коноплянка, Калинич, Канкава, Стринич. Пришли на их место, скажем так, мягкие игрушки, бесплатные, никому не нужные.

«Еще 2-3 года поработаю»

На сегодняшний день 14 клубов - это раздутый вариант. Лучше оставить 8-10 команд, играть, например, в четыре круга. Потому что сейчас начнется снова - все будут играть в Киеве, куча странных матчей, финансовых скандалов - это не выход из ситуации. Надо сделать интересный чемпионат.

Надо играть в футбол, несмотря ни на что. Пусть враги видят, что наша жизнь продолжается и ничего не меняется, а футболисты показывают ту игру, которая нравится зрителям. Чтобы люди на те 2 часа забывали, что у нас война.

Я - украинец до мозга костей. Украина для меня - это самое главное, что может быть. Я же больше проработал на востоке, чем на западе. Все мы одинаковые. Просто на востоке разговорным обычно является русский. Однако я везде говорил на украинском и мне за это не упрекал никто.

Чем старше человек становится, тем больше проблем возникает. Надо внимательно относиться к своему организму, чтобы избежать возможных болезней. Я стараюсь выбирать время для обследований, чтобы не навредить команде.

Раньше с детьми только по телефону общался, а сейчас так с внуками.

Стараюсь прежде всего быть человеком. Да, не очень коммуникабельный, не слишком иду на контакт. Не всем это нравится. Но какой есть, такой есть. Не изменюсь уже, наверное, никогда.

Еще 2-3 года поработаю, а там надо и для себя немного пожить.

Пауза - это большое дело.

Олег Бабий, Футбол 24

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