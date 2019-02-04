toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АРСЕНАЛ РОМА - МІЛАН

Олімпік визначився зі спаринг-партнерами на другому зборі

06:30 30 Читать на русском
Олімпік визначився зі спаринг-партнерами на другому зборі
Олімпік / ФК Олімпік

Стало відомо, з ким донецький Олімпік зіграє контрольні матчі на другому турецькому зборі.

Олімпік на своєму офіційному сайті опублікував імена усіх своїх спаринг-партнерів на другому зборі в Туреччині. Команда перебуватиме в Анталії з 4 по 15 лютого.

Шевчук розповів, до якої схеми привчає Олімпік

Підопічні В'ячеслава Шевчука зіграють проти Шерифа (7 лютого), Олімпії Любляна (10 лютого) та Тобола (15). Ще один спаринг запланований на 13 лютого, наразі суперник визначається.

Олімпік після першої частини сезону перебуває на 9 позиції в турнірній таблиці УПЛ із 19 очками.

"Я – українець до мозку кісток". Правила життя Мирона Маркевича

Теги
Зимові збори Товариські матчі Олімпік Олімпік Шериф Шериф Олімпія Любляна Олімпія Любляна Тобол Тобол
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
58
хв
Шахтар
10:00
Ботев
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук