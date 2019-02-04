Олімпік визначився зі спаринг-партнерами на другому зборі

Стало відомо, з ким донецький Олімпік зіграє контрольні матчі на другому турецькому зборі.

Олімпік на своєму офіційному сайті опублікував імена усіх своїх спаринг-партнерів на другому зборі в Туреччині. Команда перебуватиме в Анталії з 4 по 15 лютого.

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Підопічні В'ячеслава Шевчука зіграють проти Шерифа (7 лютого), Олімпії Любляна (10 лютого) та Тобола (15). Ще один спаринг запланований на 13 лютого, наразі суперник визначається.

Олімпік після першої частини сезону перебуває на 9 позиції в турнірній таблиці УПЛ із 19 очками.

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