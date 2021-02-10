Яя Туре стал помощником главного тренена Олимпика Игоря Климовского, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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"Климовский – опытный специалист, который много работал с молодежью, а теперь демонстрирует отличные результаты в высшей украинской лиге. Уверен, я смогу многое почерпнуть у него, как в тактическом плане, так и в вопросах подготовки. При этом я уверен, что и сам смогу быть полезен для футболистов Олимпика, как профессионал и старший товарищ. Где-то что-то подсказать, поделиться своими знаниями и видением футбола. Я полон энтузиазма к работе и мотивирован учиться, чтобы стать хорошим тренером", – прокомментировал свое назначение Туре.

Контракт между 37-летним ивуарийцем и клубом рассчитан до лета 2021-го. После 13-ти туров УПЛ Олимпик расположился на 7-й строчке.

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