Яя Туре став помічником головного тренена Олімпіка Ігоря Климовського, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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"Климовський – досвідчений фахівець, який багато працював з молоддю, а тепер демонструє відмінні результати у вищій українській лізі. Упевнений, я зможу багато почерпнути у нього, як у тактичному плані, так і в питаннях підготовки. При цьому я впевнений, що і сам зможу бути корисний для футболістів Олімпіка, як професіонал і старший товариш. Десь щось підказати, поділитися своїми знаннями і баченням футболу. Я сповнений ентузіазму до роботи і мотивований вчитися, щоб стати хорошим тренером", – прокоментував своє призначення Туре.

Контракт між 37-річним івуарійцем та клубом розрахований до літа 2021-го. Після 13-ти турів УПЛ Олімпік розташувався на 7-й сходинці.

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