"Впервые слышу, что Селезнев может перейти в Олимпик. Мы не вели с ним переговоры. Он играл в Колосе, потом у него были какие-то разногласия с клубом.

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Никто на нас не выходил. Естественно, ничего нельзя загадывать наперед, но никаких контактов с Евгением у нас не было. Недавно мы подписали молодого форварда Нкенга, который заменит Шахаба. Позицию с нападающим закрыли. У нас есть два форварда", – сказал Гельзин в комментарии изданию FootBoom.

Напомним, Селезнева отчислили из Колоса из-за нарушения режима – СМИ утверждали, что он выпивал с Андреем Ворониным накануне спарринга с брестским Рухом. Тренер московского Динамо подтвердил встречу с Евгением, но категорически отрицает употребление алкоголя.

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