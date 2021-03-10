Донецький клуб на своєму офіційному сайті опубілкував звернення до Української асоціації футболу з проханням оприлюднити переговори бригади арбітрів у матчі проти Шахтаря.

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Зазначається, що такі заходи дозволять уникнути будь-яких суперечок стосовно поєдинку та допоможе краще розібратися в ситуації, що склалася, як представникам ЗМІ, так і всій футбольній громадськості України. Як приклад Олімпік пригадав епізод у Ель-Класіко 2018 року з пенальті у ворота Реала – тоді суддя прийняв рішення за допомогою VAR, а переговори арбітрів були оприлюднені.

Нагадаємо, президент Олімпіка Владислав Гельзін після поразки Шахтарю (0:1) увірвався в ефір з брутальними образами на адресу суддів, Лучано Лучі, каналів "Футбол", його експертів та журналістів. Причиною цього став скасований гол у ворота "гірників".

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