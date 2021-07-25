Литовченко подписал соглашение с Олимпиком сроком на 1 год, информирует официальный сайт клуба.

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В тренерский штаб также вошли Виталий Розгон, Евгений Наумец и Юрий Клименко. За свою карьеру специалист успел поработать во главе киевского Арсенала, Днепра (Могилев), Локомотив (Ереван) и второлигового Рубикон.

Напомним, в начале июля Олимпик отказался от выступлений в УПЛ и заявился в Первую лигу. Его место в элитном дивизионе занял Минай, который по итогам прошлого сезона вылетел из Премьер-лиги.

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