Літовченко підписав угоду з Олімпіком терміном на 1 рік, інформує офіційний сайт клубу.

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До тренерського штабу також увійшли Віталій Розгон, Євген Наумець та Юрій Клименко. За свою кар'єру фахівець встиг попрацювати на чолі київського Арсенала, Дніпра (Могильов), Локомотива (Єреван) та друголігового Рубікона.

Нагадаємо, на початку липня Олімпік відмовився від виступів в УПЛ та заявився у Першу лігу. Його місце в елітному дивізіоні посів Минай, який за підсумками минулого сезону вилетів з Прем'єр-ліги.

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