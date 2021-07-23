Олимпик подтвердил участие в Первой лиге – клуб определился с домашним стадионом и анонсировал большие изменения
Донецкий клуб продолжит свое существование на низшей ступени футбольной пирамиды Украины.
"С радостью сообщаем, что наш клуб продолжит свое существование. Одна из самых красивых эмблем среди футбольных команд Украины уже красуется на сайте Первой лиги.
Олимпик официально будет играть в Первой лиге
Именно под эгидой ПФЛ обновленная донецкая команда выступит в грядущем сезоне. Уже 25 июля (в воскресенье) олимпийцы стартуют выездным матчем против одного из главных фаворитов сезона – криворожского Кривбасса.
На наших официальных ресурсах мы постепенно познакомим Вас с новым руководством, тренерским штабом и, конечно, футболистами. Следите за новостями Олимпика в соцсетях клуба и на сайте. Новая страница истории донецкой команды уже приоткрыта: домашние матчи в новом сезоне дончане будут проводить на стадионе им. Банникова в Киеве", – говорится в заявлении Олимпика на официальном сайте.
Напомним, в начале июля Олимпик отказался от выступлений в УПЛ. Его место в элитном дивизионе занял Минай, который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.
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