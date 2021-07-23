"С радостью сообщаем, что наш клуб продолжит свое существование. Одна из самых красивых эмблем среди футбольных команд Украины уже красуется на сайте Первой лиги.

Олимпик официально будет играть в Первой лиге

Именно под эгидой ПФЛ обновленная донецкая команда выступит в грядущем сезоне. Уже 25 июля (в воскресенье) олимпийцы стартуют выездным матчем против одного из главных фаворитов сезона – криворожского Кривбасса.

На наших официальных ресурсах мы постепенно познакомим Вас с новым руководством, тренерским штабом и, конечно, футболистами. Следите за новостями Олимпика в соцсетях клуба и на сайте. Новая страница истории донецкой команды уже приоткрыта: домашние матчи в новом сезоне дончане будут проводить на стадионе им. Банникова в Киеве", – говорится в заявлении Олимпика на официальном сайте.

Напомним, в начале июля Олимпик отказался от выступлений в УПЛ. Его место в элитном дивизионе занял Минай, который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.

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