"Добавляет ли Шахаб в понимании игры? Он пытался и раньше. Но, по его словам, он не до конца понимал игру Олимпика. Я часто разговаривал с Шахабом. У него много сильных сторон в игре. Переломный момент произошел во время карантина. Шахаб много пересмотрел матчей со своим участием. Он общался также с нашей аналитической группой.

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По его словам, он видел много игр с участием ведущих европейских команд. И он сделал определенные выводы. Самое главное для нападающего – забитые мячи. Шахаб прекрасно встроен в нашу командную игру.

Предложения есть. Идет переговорный процесс. И он думает, и наше руководство думает. Для Олимпика его возможном трансфере будет полезным. Мы можем получить хорошую компенсацию за нашего бомбардира", – поделился Климовский в комментарии Sportarena.

Напомним, Шахаб стал лучшим бомбардиром первой половины сезона УПЛ – на его счету 8 точных ударов в 11 матчах.

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