"Чи додає Шахаб у розумінні гри? Він намагався і раніше. Але, за його словами, він не до кінця розумів гру Олімпіка. Я часто розмовляв з Шахабом. У нього багато сильних сторін в грі. Переломний момент стався під час карантину. Шахаб багато переглянув матчів зі своєю участю. Він спілкувався також з нашою аналітичною групою.

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За його словами він бачив багато ігор за участю провідних європейських команд. І він зробив певні висновки. Найголовніше для нападника – забиті м'ячі. Шахаб чудово вбудований в нашу командну гру.

Пропозиції є. Йде переговорний процес. І він думає, і наше керівництво думає. Для Олімпіка його можливий трансфер буде корисним. Ми можемо отримати хорошу компенсацію за нашого бомбардира", – поділився Климовський у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, Шахаб став найкращим бомбардиром першої половини сезону УПЛ – на його рахунку 8 точних ударів в 11 матчах.

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