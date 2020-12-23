"Контракт Шахаба заканчивается в конце сезона. Трансфер в Динамо? Этот вариант возможен, причем не только зимой, а в течении остатка сезона. Думаю, предложения будут, ведь он сейчас на пике славы.

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Не могу сказать, сколько он сейчас стоит, но я слышал о цифре в 1 млн евро. Эту сумму мы обсуждали с президентом клуба Владиславом Гельзиным, она плавает на поверхности. Агенты нам тоже говорили, что меньше чем за миллион нам не стоит его продавать. 500 тысяч – это так, ни о чем", – поделился Антонов в программе "Футбольный сезон".

Напомним, Шахаб стал лучшим бомбардиром первой половины сезона УПЛ – на его счету 8 точных ударов в 11 матчах.

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