Матч 10-го тура Олимпик – Шахтер не состоится, сообщает официальный сайт организации.

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Олимпик проинформировал УПЛ о невозможности принять участие в матче, запланированном на 21 ноября в Киеве. Из-за вспышки коронавирусной инфекции в клубе не осталось ни одного здорового вратаря, который смог бы принять участие в поединке. Соответственно не состоятся и матчи чемпионатов U-19 и U-21 с участием Олимпика.

Решение о дате проведения и времени начала злополучного матча 10-го тура УПЛ примут позже.

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