"Сейчас мы узнали результаты тестов. В итоге у нас 13-14 человек заболели.

В Олимпике массовая вспышка COVID-19 – матч с Зарей под вопросом

Осталось всего пару футболистов. Поэтому оставшийся коллектив уходит на самоизоляцию. Увы, но с Зарей нам просто некем играть. Заболели все вратари, поэтому мы не можем поставить в ворота полевого игрока. Это не вариант. Заболели представители тренерского штаба, персонала, поэтому сейчас мы обратились в УАФ и УПЛ, поставили их в известность о нашей ситуации. Будем просить о переносе матча", – цитирует функционера Metaratings.

Заметим, поединок с Зарей в рамках 10-го тура УПЛ должен состояться 21 ноября. Донетчане в данный момент занимают 6-е место в чемпионате.

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