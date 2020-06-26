Михайленко: В каждом туре есть скандалы – наш судейский корпус находится в не лучшем состоянии

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко пообщался с клубной пресс-службой накануне матча 28-го тура УПЛ против Мариуполя.

"Мариуполь – наш ближайший преследователь и клуб, который ставит цель играть в плей-офф чемпионата, поэтому игра будет важной для обеих команд. Однако, учитывая тот факт, что все команды во второй шестерке примерно одного уровня, борьба за самые высокие места в ней продолжится и после этой игры.

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Мы видим, что в каждом туре есть судейские скандалы – и большие, и маленькие, поэтому сейчас наш судейский корпус точно находится в не самом лучшем состоянии. Многие результативных ошибок и жалоб на арбитраж, поэтому хочется, чтобы судьи не мешали играть в футбол, а были бы более справедливыми и как можно скорее привели у себя порядок, поскольку ситуация на самом деле не очень хорошая", – цитирует Михайленко пресс-служба СК Днепр 1.

Напомним, в матче 27-го тура между Ворсклой и СК Днепр-1 произошел очередной судейский скандал. На 6-й минуте поединка арбитр Денис Шурман зафиксировал нарушение правил со стороны ворсклян, показал желтую карточку Владимиру Чеснакову и назначил одиннадцатиметровый в пользу команды Михайленко. Вся полтавская команда побежала прессинговать рефери, а Юрий Максимов за чрезмерные эмоции даже увидел перед собой красную карточку и был удален. После того, как страсти улеглись, Шурман посоветовался с лайнсменом – и... отменил пенальти.

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