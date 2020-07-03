Балашов признался, как заказывал пиво вместо чая – поразительная изобретательность

Форвард Олимпика Виталий Балашов рассказал, как ему удавалось одурачить слишком придирчивых журналистов.

"Мог сидеть 12 часов в кафе, курить кальян, но я никогда не пил. Если бы я пил, я бы выглядел... За 8 проведенных лет в Черноморце, я ни разу не пришел с повышенным давлением, никогда у меня не было лишнего веса.

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Когда я заказывал себе компот или что-то еще, на следующий день переворачивали, что я пили не компот, а виски. Как-то раз после матча я пришел в этот же заведение и мне захотелось пива. Я попросил администратора принести мне заварочный чайник, чашку и налить в чайник пива. Чтобы вообще ничего не было. Я пиво пил из чайника, наливал в чашку как чай", – поделился Балашов в программе Трендец.

Отметим, Виталий провел 17 матчей в текущем сезоне в составе Олимпика, записав в свой актив 2 гола и 3 ассиста.

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