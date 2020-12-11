В матче 13-го тура УПЛ Львов на выезде не сумел удержать победу над Олимпиком. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Первый тайм поединка, который открывал последний тур УПЛ перед зимней паузой, голов не принес. После перерыва гости после нескольких попыток сумели открыть счет в матче: Кравчук удачно замкнул навес с углового.

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Олимпик бросился отыгрываться, но удачная игра голкипера и доля везения (выстрел в штангу после удара Каргобо) помогали Львову. Наконец, на 76-й минуте Романовскому удалось восстановить статус-кво. В конце матча обе команды могли вырвать победу, но финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Как следствие, Олимпик набрал 17 очков и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице УПЛ, Львов с 9-ю пунктами вышел на двенадцатое место.

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