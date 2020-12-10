Дуэлунд был близок к переходу в Олимпик на правах аренды, однако переход сорвался по неизвестным причинам, сообщает ТаТоТаке.

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Отметим, что в составе донецкого клуба в этом сезоне выступают Бенито и Ибрагим Каргбо, права на которых принадлежат Динамо.

К слову, датчанин сыграл в 2 матчах в составе киевского клуба в сезоне 2020/21, не отметившись результативными действиями.

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