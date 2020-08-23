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Олимпик – Динамо: Лучи раскритиковал работу арбитров в стартовом матче нового сезона УПЛ

11:21 - Читати українською
Олимпик – Динамо: Лучи раскритиковал работу арбитров в стартовом матче нового сезона УПЛ
Максим Козыряцкий / Фото из открытых источников

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи высказался о работе судейской бригады в поединке первого тура чемпионата Украины между донецкой и киевской командами.

23’ Сергей Политыло
 
Виталий Буяльский 8’
Тарас Завийский 15’
Владислав Супряга 56’
Виктор Цыганков 87’
8’ Виталий Буяльский
15’ Тарас Завийский
23’ Сергей Политыло
56’ Владислав Супряга
87’ Виктор Цыганков

"Вижу, что никто не комментирует матч Олимпик – Динамо. У меня, как у главы комитета арбитров, есть много что сказать по поводу этого поединка. Почему? Потому, что нужно смотреть на все аспекты работы.

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Могу сказать одно: применение дисциплинарных санкций в матче Олимпика и Динамо – это катастрофа. Да, это не повлияло на результат, но мы анализируем все. По моему мнению, в этом матче не хватает пяти желтых карточек. Но известные мегаэксперты об этом ничего не говорят. Почему?" – сказал Лучи в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, вышеупомянутый поединок обслуживал Максим Козыряцкий. Динамо уверенно победило Олимпик 4:1, а арбитр показал лишь две желтые карточки – Артему Кичаку (Олимпик) и Карлосу де Пене (Динамо).

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Динамо Киев Динамо Киев Олимпик Олимпик Олимпик - Динамо Киев Лучано Лучи Максим Максим Козиряцкий
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