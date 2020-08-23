Олимпик – Динамо: Лучи раскритиковал работу арбитров в стартовом матче нового сезона УПЛ

"Вижу, что никто не комментирует матч Олимпик – Динамо. У меня, как у главы комитета арбитров, есть много что сказать по поводу этого поединка. Почему? Потому, что нужно смотреть на все аспекты работы.

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Могу сказать одно: применение дисциплинарных санкций в матче Олимпика и Динамо – это катастрофа. Да, это не повлияло на результат, но мы анализируем все. По моему мнению, в этом матче не хватает пяти желтых карточек. Но известные мегаэксперты об этом ничего не говорят. Почему?" – сказал Лучи в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, вышеупомянутый поединок обслуживал Максим Козыряцкий. Динамо уверенно победило Олимпик 4:1, а арбитр показал лишь две желтые карточки – Артему Кичаку (Олимпик) и Карлосу де Пене (Динамо).

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