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Олимпик – Десна: голкипер дончан пропустил эпичный гол между рук – видео решающего момента матча

19:52 111 Читати українською
Олимпик – Десна: голкипер дончан пропустил эпичный гол между рук – видео решающего момента матча
Владимир Крынский / фото ФК Олимпик

Голкипер Олимпика Владимир Крынский допустил ужасную ошибку, которая привела к эпическому голу в матче 21-го тура УПЛ против Десны.

4’ Максим Дегтярьов
 
Олександр Філіппов 6’
Леван Арвеладзе 76’
4’ Максим Дегтярьов
6’ Олександр Філіппов
76’ Леван Арвеладзе

Штрафной у боковой линии в исполнении Десны превратился в чудо-гол из-за неожиданной ошибки голкипера Олимпика Крынского.

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Арвеладзе навесил со штрафного, и мяч начал закручиваться в створ. Крынский должен был забирать сферу в руки, однако каким-то образом голкипер пропустил гол. Интересно, что именно этот пропущенный мяч и решил судьбу поединка.

Таким образом, Десна минимально победила Олимпик (2:1), набрала 39 очков и расположилась на четвертом месте. Дончане с 18 пунктами остались десятыми.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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