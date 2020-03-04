Олимпик – Десна: голкипер дончан пропустил эпичный гол между рук – видео решающего момента матча

Голкипер Олимпика Владимир Крынский допустил ужасную ошибку, которая привела к эпическому голу в матче 21-го тура УПЛ против Десны.

Штрафной у боковой линии в исполнении Десны превратился в чудо-гол из-за неожиданной ошибки голкипера Олимпика Крынского.

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Арвеладзе навесил со штрафного, и мяч начал закручиваться в створ. Крынский должен был забирать сферу в руки, однако каким-то образом голкипер пропустил гол. Интересно, что именно этот пропущенный мяч и решил судьбу поединка.

Таким образом, Десна минимально победила Олимпик (2:1), набрала 39 очков и расположилась на четвертом месте. Дончане с 18 пунктами остались десятыми.

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