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Олімпік – Десна: голкіпер донеччан пропустив епічний гол поміж рук – відео вирішального моменту матчу

19:48 35 Читать на русском
Олімпік – Десна: голкіпер донеччан пропустив епічний гол поміж рук – відео вирішального моменту матчу
Володимир Кринський / фото ФК Олімпік

Голкіпер Олімпіка Володимир Кринський допустив жахливу помилку, яка призвела до епічного голу в матчі 21-го туру УПЛ проти Десни.

4’ Максим Дегтярьов
 
Олександр Філіппов 6’
Леван Арвеладзе 76’
4’ Максим Дегтярьов
6’ Олександр Філіппов
76’ Леван Арвеладзе

Штрафний біля бокової лінії у виконанні Десни перетворився на диво-гол через неочікувану помилку голкіпера Олімпіка Кринського.

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Арвеладзе навісив зі штрафного і м'яч почав закручуватись в площину воріт. Кринський мав забирати сферу до рук, проте якимось чином голкіпер пропустив гол. Цікаво, що саме цей пропущений м'яч і вирішив долю поєдинку.

Таким чином, Десна мінімально перемогла Олімпік (2:1) та набрала 39 очок та розташувались на четвертому місці. Донеччани з 18 пунктами залишились десятими.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
футбольні курйози Відеоновини Володимир Кринський Володимир Кринський Олімпік - Десна Олімпік Олімпік Десна Десна
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