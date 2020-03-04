Олімпік – Десна: голкіпер донеччан пропустив епічний гол поміж рук – відео вирішального моменту матчу

Голкіпер Олімпіка Володимир Кринський допустив жахливу помилку, яка призвела до епічного голу в матчі 21-го туру УПЛ проти Десни.

Штрафний біля бокової лінії у виконанні Десни перетворився на диво-гол через неочікувану помилку голкіпера Олімпіка Кринського.

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Арвеладзе навісив зі штрафного і м'яч почав закручуватись в площину воріт. Кринський мав забирати сферу до рук, проте якимось чином голкіпер пропустив гол. Цікаво, що саме цей пропущений м'яч і вирішив долю поєдинку.

Таким чином, Десна мінімально перемогла Олімпік (2:1) та набрала 39 очок та розташувались на четвертому місці. Донеччани з 18 пунктами залишились десятими.

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