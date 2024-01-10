"Очень приятно, что сборная Украины оказалась среди 16-ти участников олимпийского футбольного турнира среди мужчин. Это историческое достижение команды Руслана Ротаня. До старта турнира, который начнется 24 июля, за два дня до официального открытия, осталось уже менее 200 дней. У нас уже есть понимание, как наша команда будет готовиться к своему дебютному выступлению на Олимпиаде.

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25 марта ее ожидает выездной матч с одной из мощных азиатских сборных. Сейчас уточняются последние детали с организаторами, и на днях мы официально объявим об этом. А в июне подопечные Руслана Ротаня сыграют на турнире для команд U-23, который пройдет во Франции", – приводит слова Костюченко официальный сайт УАФ.

Напомним, что футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года состоится с 24 июля по 9 августа. В соревнованиях могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов, которые старше этого возраста. На турнир выйдут 16 сборных, которые будут поделены на 4 группы по 4 команды, а плей-офф состоит из 1/4 финала, полуфинала и финала, который состоится 9 августа на парижском Парк де Пренс.

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