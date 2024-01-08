Ряд футболистов принял участие в борьбе за то, чтобы террористы не имели представительства на Олимпийских играх 2024 года.

Действующие и бывшие футболисты сборной Украины U-21 призвали не допустить к участию в Олимпиаде спортсменов, благодаря своим достижениям прославляющих страну-террористку. Два десятка игроков подписали письмо к президенту Франции, министру спорта этой страны, мэру Парижа и главе организационного комитета ОИ-2024.

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В письме не просто просят не допустить россиян к соревнованиям, а приведены конкретные факты поддержки военных действий на территории Украины российскими спортсменами, получившими лицензии на предстоящие Олимпийские игры, сообщает Base of Ukrainian sports. С текстом письма и полным списком подписантов можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, что футбольная сборная Украины впервые сыграет на Олимпийском футбольном турнире. Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Лицензию для этого получила наша команда U-21, добравшись до полуфинала молодежного Евро-2023.

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