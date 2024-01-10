"Дуже приємно, що збірна України опинилася серед 16 учасників олімпійського футбольного турніру серед чоловіків. Це історичне досягнення команди Руслана Ротаня. До старту турніру, який розпочнеться 24 липня, за два дні до офіційного відкриття, залишилося вже менше ніж 200 днів. У нас уже є розуміння, як наша команда буде готуватися до свого дебютного виступу на Олімпіаді.

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25 березня на неї очікує виїзний матч з однією з потужних азійських збірних. Зараз уточнюються останні деталі з організаторами, і днями ми офіційно оголосимо про це. А в червні підопічні Руслана Ротаня зіграють на турнірі для команд U-23, який пройде у Франції", – наводить слова Костюченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться з 24 липня по 9 серпня. У змаганнях можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Крім того, кожна команда може внести до заявки трьох футболістів, які старші цього віку. На турнір вийдуть 16 збірних, які будуть поділені на 4 групи по 4 команди, а плей-офф складається з 1/4 фіналу, півфіналу та фіналу, який відбудеться 9 серпня на паризькому Парк де Пренс.

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