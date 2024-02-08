В четверг, 8 февраля, Олимпиакос на своём официальном сайте объявил об увольнении Карвальяла с поста главного тренера. Португальский специалист пришёл в стан "красно-белых" в начале декабря 2023 года и успел провести во главе команды 11 матчей. В них Карлуш добыл 5 побед и потерпел 3 поражения. Карвальял был шестым наставником команды за полтора года.

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Увольнение Карвальяла стало звеном в цепочке событий. Перед этим клуб покинул спортивный директор Педру Алвеш. Что интересно, это произошло через 8 дней после закрытия зимнего трансферного окна, во время которого Олимпиакос подписал восьмерых игроков. Семь из них в прошлом имели отношение к португальскому футболу.

Как информирует Gazzetta.gr, в ближайшее время греческий клуб объявит о назначении на пост главного тренера действующего победителя Лиги Европы Хосе Луиса Мендилибара.