Во вторник, 5-го декабря, Олимпиакос объявил о смене тренера. После поражения в Лиге Европы от Фрайбурга со счётом 0:5 и ничьей в чемпионате Греции с Волосом (2:2) руководство Олимпиакоса решило уволить главного тренера Диего Мартинеса. Как информирует официальный сайт клуба, на его место был приглашён Карлуш Карвальял.

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Португальский специалист стал уже шестым тренером "красно-белых", получившим назначение с августа 2022 года. Ранее команду тренировали Педру Мартинш, Жозе Аниго, Карлос Корберан, Мичел и Диего Мартинес. Под руководством последнего Олимпиакос провёл 22 матча, выиграв 59% из них.

Последним местом работы Карвальяла была Сельта, которую он в прошлом сезоне спас от вылета.

По итогам 13 туров чемпионата Греции Олимпиакос занимает 4-е место в турнирной таблице.