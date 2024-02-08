У четвер, 8 лютого, Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Карвальяла з посади головного тренера. Португальський фахівець прийшов до табору "червоно-білих" на початку грудня 2023 року і встиг провести на чолі команди 11 матчів. У них Карлуш здобув 5 перемог і зазнав 3 поразок. Карвальял був шостим наставником команди за півтора року.

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Звільнення Карвальяла стало ланкою в ланцюжку подій. Перед цим клуб покинув спортивний директор Педру Алвеш. Що цікаво, це сталося через 8 днів після закриття зимового трансферного вікна, під час якого Олімпіакос підписав вісьмох гравців. Сім із них у минулому мали стосунок до португальського футболу.

Як інформує Gazzetta.gr, найближчим часом грецький клуб оголосить про призначення на посаду головного тренера чинного переможця Ліги Європи Хосе Луїса Менділібара.

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