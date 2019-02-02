toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСИЯ АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ШАЛЬКЕ - БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Олимпиакос размялся на Паниониосе перед встречей с Динамо в Лиге Европы

22:46 24 Читати українською
Олимпиакос размялся на Паниониосе перед встречей с Динамо в Лиге Европы
Олимпиакос – Паниониос / Фото ФК Олимпиакос

Состоялся поединок 19-го тура греческой Суперлиги Олимпиакос – Паниониос.

Греческая Суперлига, 19-й тур

Олимпиакос – Паниониос – 4:0

Голы: Хассан, 68, Герреро, 75, Христодулопулос, 79 (пен.), Вукович, 86

Олимпиакос – Динамо: проданы все билеты на матч 1/16 финала Лиги Европы

Несмотря на огромное давление со стороны хозяев, игроки Паниониоса удержали свои ворота сухими в первой половине встречи.

После перерыва Олимпиакос не сбавил обороты и на 68-й минуте открыл счет, после чего гости "посыпались" и пропустили еще три мяча.

Победа сохранила Олимпиакос на 2-й строчке в турнирной таблице, сократив отставание от ПАОКа на 5 очков. Стоит отметить, что у лидера чемпионата еще осталась игра в запасе.

Напомним, уже 14 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом.

Олімпіакос: експрес-представлення суперника Динамо в Лізі Європи – кривдник Мілана з "українським слідом"

Лига Европы1/16 финалаКараискакис (Пирей)

Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
до матча
11
дн
:
20
час
:
30
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Мир Олимпиакос Олимпиакос Греция Паниониос Паниониос Олимпиакос - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
35
мин
Вильярреал
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук