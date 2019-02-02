Олимпиакос размялся на Паниониосе перед встречей с Динамо в Лиге Европы

Состоялся поединок 19-го тура греческой Суперлиги Олимпиакос – Паниониос.

Греческая Суперлига, 19-й тур

Олимпиакос – Паниониос – 4:0

Голы: Хассан, 68, Герреро, 75, Христодулопулос, 79 (пен.), Вукович, 86

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Несмотря на огромное давление со стороны хозяев, игроки Паниониоса удержали свои ворота сухими в первой половине встречи.

После перерыва Олимпиакос не сбавил обороты и на 68-й минуте открыл счет, после чего гости "посыпались" и пропустили еще три мяча.

Победа сохранила Олимпиакос на 2-й строчке в турнирной таблице, сократив отставание от ПАОКа на 5 очков. Стоит отметить, что у лидера чемпионата еще осталась игра в запасе.

Напомним, уже 14 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом.

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