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Олімпіакос розім'явся на Паніоніосі перед зустріччю з Динамо у Лізі Європи

2 лютого 22:46 234 Читать на русском
Олімпіакос розім'явся на Паніоніосі перед зустріччю з Динамо у Лізі Європи
Олімпіакос – Паніоніос / Фото ФК Олімпіакос

Відбувся поєдинок 19-го туру грецької Суперліги Олімпіакос – Паніоніос.

Грецька Суперліга, 19-й тур

Олімпіакос – Паніоніос – 4:0

Голи: Хассан, 68, Герреро, 75, Хрістодулопулос, 79 (пен.), Вуковіч, 86

Олімпіакос – Динамо: продані усі квитки на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Незважаючи на шалений тиск з боку господарів, гравці Паніоніоса втримали свої ворота сухими у першій половині зустрічі.

По перерві Олімпіакос не збавив оберти і на 68-й хвилині відкрив рахунок, після чого гості "посипались" та пропустили ще три м'ячі.

Перемога зберегла Олімпіакос на 2-й сходинці у турнірній таблиці, скоротивши відставання від ПАОКа на 5 очок. Варто відзначити, що у лідера чемпіонату ще залишилась гра в запасі.

Нагадаємо, вже 14-го лютого відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом.

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
до матчу
11
дн
:
19
год
:
45
хв
Динамо
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Світ Олімпіакос Олімпіакос Греція Паніоніос Паніоніос Олімпіакос - Динамо
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