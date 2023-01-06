"Оленьий бег, блоха и гусиный шаг": экс-нападающий Шахтера назвал тренера, у которого были самые тяжелые сборы
06:30 - Читати українською
Бывший форвард Шахтера Руслан Фомин до сих пор с дрожью вспоминает работу под руководством Николая Павлова.
"Самые тяжелые тренировочные сборы в карьере были с Павловым. Там было все. Тест Купера, царская тропа, 5 по 300 метров, по 400 метров.
Экс-форвард Шахтера вспомнил, как Михайличенко чуть не выгнал Алиева из молодежной сборной Украины
Было упражнение, которое называлось "Бавария" – 50 минут бега вперед-назад беспрестанно. Был оленьий бег и блоха, а также гусиный шаг", – рассказал Фомин в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, под руководством Николая Павлова Фомин выступал за Мариуполь с 2012 по 2014 годы.
Барселона переманила одного из лучших талантов Украины – он уже забивает суперголы и впечатляет испанские СМИ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter