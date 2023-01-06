Бывший форвард Шахтера Руслан Фомин до сих пор с дрожью вспоминает работу под руководством Николая Павлова.

"Самые тяжелые тренировочные сборы в карьере были с Павловым. Там было все. Тест Купера, царская тропа, 5 по 300 метров, по 400 метров.

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Было упражнение, которое называлось "Бавария" – 50 минут бега вперед-назад беспрестанно. Был оленьий бег и блоха, а также гусиный шаг", – рассказал Фомин в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, под руководством Николая Павлова Фомин выступал за Мариуполь с 2012 по 2014 годы.

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