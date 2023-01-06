"Оленячий біг, блоха та гусячий крок": екс-нападник Шахтаря назвав тренера, в якого були найважчі збори
06:30 - Читать на русском
Колишній форвард Шахтаря Руслан Фомін досі зі здриганням згадує роботу під керівництвом Миколи Павлова.
"Найважчі тренувальні збори у кар'єрі були з Павловим. Там було все. Тест Купера, царська стежка, 5 по 300 метрів, по 400 метрів.
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Була вправа, яка називалась "Баварія" – 50 хвилин бігу вперед-назад безперестанку. Був оленячій біг та блоха, а також гусячий крок", – сказав Фомін в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, під керівництвом Миколи Павлова Фомін виступав за Маріуполь з 2012 по 2014 роки.
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