Колишній форвард Шахтаря Руслан Фомін досі зі здриганням згадує роботу під керівництвом Миколи Павлова.

"Найважчі тренувальні збори у кар'єрі були з Павловим. Там було все. Тест Купера, царська стежка, 5 по 300 метрів, по 400 метрів.

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Була вправа, яка називалась "Баварія" – 50 хвилин бігу вперед-назад безперестанку. Був оленячій біг та блоха, а також гусячий крок", – сказав Фомін в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, під керівництвом Миколи Павлова Фомін виступав за Маріуполь з 2012 по 2014 роки.

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