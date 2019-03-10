Олександрія – Олімпік: анонс матчу УПЛ

Олександрія приймає Олімпік в матчі 21-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на гру читайте на Футбол 24.

Олександрія – Олімпік

9 березня, 19:30, Олександрія, КСК "Ніка"

Головний арбітр: Сергій Бойко (Київська область)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

У трьох останніх матчах УПЛ підопічні Олександрія не здобула жодної перемоги, двічі програвши – і лише виїзну поразку від Шахтаря можна зрозуміти. Навесні Володимир Шаран зіткнувся з проблемами в обороні, де вже немає Бондаренка, але й атака проявляє схильність до марнотратства. Можливо, це стало наслідком проблем із заявкою Влада Кулача, якому то не дають грати за умовами оренди, то не вдається пройти медобстеження – відсутність такого футболіста попереду вже відчула Ворскла, яка за три тури не забила жодного голу. Так чи інакше, але "жовто-чорні" мають все менше шансів на осічку; поки команда втрачала очки, Зоря скоротила відставання до п'яти пунктів.

Шаран: Сподіваюсь, що Кулач пройде медобстеження

Олімпік після скандальної поразки Маріуполю та програшу Арсеналу-Київ втратив шанс на верхню шістку й змушений концентруватись на боротьбі за виживання. Вячеслав Шевчук пояснює проблеми недостатнім зимовим підсиленням, але навряд чи це може слугувати виправданням, коли остання перемога датується 21 жовтня – тоді завдяки помилці захисника вдалося здолати Чорноморець (1:0). Навесні "олімпійці" не продемонстрували нічого проривного, залишившись старанною, але сірою командою, тож у грі з Олександрією їм доводиться сподіватися, в першу чергу, на помилки суперника. Благо, у "жовто-чорних" їх вдосталь.

Володимир Шаран має певні кадрові проблеми. Під питанням залишається участь Андрія Цурікова, який через пошкодження не зміг дограти навіть перший тайм матчу з Маріуполем. По Владу Кулачу ніякої інформації не було, тож його також можна внести у список потенційних втрат, а от Василь Грицук не зіграє точно – він вилетів на всю весінню частину чемпіонату.

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Олімпіку не допоможе дискваліфікований Максим Дегтярьов, якого на вістрі атаки, ймовірно, змінить Матар. Крім того, не зіграють травмовані Іван Сондей та Дмитро Гришко, а захисник Девід Еногела взагалі вилетів на півроку. Всі інші футболісти готувалися до поєдинку в штатному режимі.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Олімпік

Олександрія: Паньків – Микицей, Шендрик, Дедечко, Стецьков – Банада, Запорожан – Лучкевич, Ковалець, Полярус – Сітало

Олімпік: Махновський – Ксьонз, Снурніцин, Цимбалюк, Вантух – Кольцов, Гай – Г. Пасіч, Тейшейра, Балашов – Матар

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Команди проявляють низьку результативність та в'язкий стиль гри, тож відповідно до тренду 21-го туру великої кількості голів побачити навряд чи вдасться. Тим не менш, Олександрія виглядає посильніше Олімпіка, так що можна прогнозувати мінімальну перемогу господарів.