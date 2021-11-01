Финляндия, Вейкаусслига, 27-й тур

Интер Турку – Сейнайоки – 2:5

Голы: Каллман, 54, Энгстрем, 71 – Нгуэкам, 16, 32, 39, 89, Вольштыньски, 90+2

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Накануне команда украинца одержала победу над Интером в последнем туре чемпионата. Героем встречи камерунский нападающий Ариэль Нгуэкам, оформивший покер и отдавший ассист на Рафала Вольштыньски. Украинский легионер провел на поле 72 минуты.

Всего в успешном для Сейнайоки сезоне Денис Олейник сыграл 26 матчей, в которых забил 7 мячей и оформил 2 результативные передачи. Для Сейнайоки бронза чемпионата-2021 – лучший результат после сезона-2016, когда коллектив тоже финишировал третьим.

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