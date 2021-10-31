Чехия, 13 тур

Славия Прага – Виктория Пльзень – 2:0

Голы: Лингр, 65, Крменчик, 90+5

Удаления: Ржезник, 11, Перница, 81, Москера, 90+1 (все – Виктория)

Хозяева стремились сократить отставание от лидера, и им это удалось. Ржезник уже на 11-й минуте облегчил сопернику задачу, получив красную карточку. Славия смогла воспользоваться численным преимуществом только в середине второго тайма, забив после углового.

Коваленко – лучший полевой игрок Специи в матче с Фиорентиной, Итальяно легко разбил бывшую команду

Под конец встречи арбитр удалил еще двух игроков гостей, а "бело-красные" перед финальным свистком закрепили победу. Теперь команда Тараса Качарабы, проведшего на поле весь поединок, отстает от Виктории только на одно очко.