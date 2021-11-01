Фінляндія, Вейкауссліга, 27-й тур

Інтер Турку – Сейнайокі – 2:5

Голи: Каллман, 54, Енгстрем, 71 – Нгуекам, 16, 32, 39, 89, Вольштиньскі, 90+2

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Напередодні команда українця здобула розгромну перемогу над Інтером в останньому турі чемпіонату. Героєм зустрічі камерунський нападник Аріель Нгуекам, який оформив покер і віддав асист на Рафала Вольштиньскі. Український легіонер провів на полі 72 хвилини.

Усього в успішному для Сейнайокі сезоні Денис Олійник зіграв 26 матчів, у яких забив 7 м'ячів і оформив 2 результативні передачі. Для Сейнайокі бронза чемпіонату-2021 – найкращий результат із сезону-2016, коли колектив теж фінішував третім.

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