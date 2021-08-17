Чемпионат Финляндии, 16-й тур

Сейнайоки – Гонка – 3:2

Голы: Нгуекам, 47, Джервис, 54, Олейник, 62 – Энрике, 15, Модесто, 80

Украинский игрок вышел на поле со стартовых минут, но Сейнайьоки пропустил первым. Команда Олейника собралась аж во втором тайме и наколотила три гола в ответ.

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Один из них в свой актив записал Денис. Розыгрыш углового затянулся, а после серии рикошетов в штрафной соперника мяч отлетел к Олейнику, который вторым касанием пробил голкипера – дебютный гол в чемпионате в сезоне. Гонка после этого забила лишь раз, а потому Сейнайоки праздновал непростую победу.

Сейчас команда украинца расположилась на 4-й строчке с 27 очками. Денис Олейник в чемпионате уже успел провести 14 игр, забить и дважды ассистировать.

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