Чемпіонат Фінляндії, 16-й тур

Сейнайокі – Гонка – 3:2

Голи: Нгуекам, 47, Джервіс, 54, Олійник, 62 – Енріке, 15, Модесто, 80

Український гравець вийшов на поле зі стартових хвилин, але Сейнайокі пропустив першим. Команда Олійника зібралась аж у другому таймі і наколотила три голи у відповідь.

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Один із них до свого активу записав Денис. Розіграш кутового затягнувся, а після серії рикошетів у штрафному суперника м'яч відлетів до Олійника, який другим дотиком пробив кіпера – дебютний гол у чемпіонаті в сезоні. Гонка після цього забила лише раз, а тому Сейнайьокі святкував непросту перемогу.

Наразі команда українця розташувалась на 4-й сходинці з 27-ма очками. Денис Олійник у чемпіонаті вже встиг провести 14 ігор, раз забити й двічі асистувати.

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