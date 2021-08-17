Английская Премьер-лига 2, 1-й тур

Вест Хэм U-23 – Арсенал U-23 – 6:1

Голы: Одубенко, 13, Окофлекс, 58, 68, 78, Ковентри, 59, Неверс, 85 – Азиз, 90+3 (пен)

31-летний футболист вышел с первых минут на поединок 1-го тура. Первый результативный пас Ярмоленко, который больше похож на неудачную попытку обработать мяч, помог отличиться Одубенко и начать погром.

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В общем "молотки" забили аж 6 мячей, а Андрей дважды ассистировал. Второй пас украинец отдал пяткой на Окофлекса, а тот разобрался с защитником и пробил в дальний угол. Молодежная команда Арсенала ответила лишь одним голом с пенальти уже в добавленное арбитром время.

Андрей Ярмоленко провел на поле 71 минуту, после чего его заменил Честерс. До этого вингер сборной Украины на 4 минуты выходил в матче 1-го тура АПЛ против Ньюкасла (4:2).

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Видеообзор поединка с ассистами Ярмоленко: