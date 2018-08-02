Олег Кузнецов: На матчи Динамо – Шахтер арбитры выходят с дрожащими коленями

Легендарный экс-защитник Динамо Олег Кузнецов рассказал о своих ожиданиях от поединка Динамо – Шахтер в рамках 3-го тура УПЛ 2018/19.

"Не думаю, что тренеры Динамо и Шахтера будут что-то менять специально к матчу 3-го тура. Александр Хацкевич наладил систему противодействия "горнякам" и снова сделает акцент на обороне и высокому прессингу.

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Динамо сейчас, без сомнения, физически лучше готово, чем Шахтер. Ничего удивительного, ведь киевлян вскоре ожидают поединки квалификации Лиги чемпионов.

Арбитры? Они выходят на матчи с дрожащими коленями, а по ходу игры их кроют матами и всячески оскорбляют. Неудивительно, что рефери делают много ошибок. Футболисты и без того крайне заведены, а тут еще и арбитр ошибается.

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Считаю, что футбольные судьи должны с первых минут решительно пресекать нарушения, а не делать это в спешке в конце поединка", – рассказал Кузнецов Footboom.

Напомним, матч Динамо – Шахтер состоится 3 августа на НСК Олимпийский. Начало в 19:00. Сегодня Динамо U-21 на последних минутах смогло дожать своих сверстников из Шахтера.