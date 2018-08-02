Олег Кузнєцов: На матчі Динамо – Шахтар арбітри виходять з тремтячими колінами

Легендарний екс-захисник Динамо Олег Кузнєцов розповів про свої очікування від поєдинку Динамо – Шахтар в рамках 3-го туру УПЛ 2018/19.

"Не думаю, що тренери Динамо і Шахтаря будуть щось міняти спеціально до матчу 3-го туру. Олександр Хацкевич налагодив систему протидії "гірникам" і знову зробить акцент на обороні і високому пресингу.

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Динамо зараз, без сумніву, фізично краще готове, ніж Шахтар. Нічого дивного, адже киян незабаром очікують поєдинки кваліфікації Ліги чемпіонів.

Арбітри? Вони виходять на матчі з тремтячими колінами, а по ходу гри їх криють матами і всіляко ображають. Не дивно, що рефері роблять багато помилок. Футболісти і без того вкрай заведені, а тут ще й арбітр помиляється.

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Вважаю, що футбольні судді повинні з перших хвилин рішуче припиняти порушення, а не робити це поспіхом в кінці поєдинку", – розповів Кузнєцов Footboom.

Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар відбудеться 3 серпня на НСК Олімпійський. Початок о 19:00. Сьогодні Динамо U-21 на останніх хвилинах змогло дотиснути своїх однолітків з Шахтаря.