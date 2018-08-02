Можаровский рассудит Динамо – Шахтер и другие судейские назначения 3-го тура УПЛ

Комитет арбитров Федерации футбола Украины определил арбитров поединков 3-го тура украинской Премьер-лиги, среди которых и матч отечественных грандов киевского Динамо и донецкого Шахтера.
Классическое дерби будет обслуживать бригада арбитров во главе с львовянином Юрием Можаровским, сообщает официальный сайт ФФУ.
Снайпер Динамо и еще 2 украинских героя тура в УПЛ – они поразили победными голами и особым (не)празднованием
Его ассистентами будут Александр Войтюк (Запорожье) и Семен Шлончак из Черкасс. Четвертым арбитром станет днепрянин Виталий Романов.
Остальные матчи будут судить:
Львов – Ворскла – Иван Бондарь (Киев)
Заря – Черноморец – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Карпаты – Олимпик – Владимир Новохатний (Киев)
Десна – Александрия – Максим Козыряцкий (Запорожье)
Арсенал-Киев – Мариуполь – Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Отметим, что поединок Динамо – Шахтер состоится уже завтра, 3 августа, на столичном НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.