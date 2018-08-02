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Можаровский рассудит Динамо – Шахтер и другие судейские назначения 3-го тура УПЛ

12:10 38 Читати українською
Можаровский рассудит Динамо – Шахтер и другие судейские назначения 3-го тура УПЛ
Юрий Можаровский (в центре) / фото из соцсетей

Комитет арбитров Федерации футбола Украины определил арбитров поединков 3-го тура украинской Премьер-лиги, среди которых и матч отечественных грандов киевского Динамо и донецкого Шахтера.

Классическое дерби будет обслуживать бригада арбитров во главе с львовянином Юрием Можаровским, сообщает официальный сайт ФФУ.

Снайпер Динамо и еще 2 украинских героя тура в УПЛ – они поразили победными голами и особым (не)празднованием

Его ассистентами будут Александр Войтюк (Запорожье) и Семен Шлончак из Черкасс. Четвертым арбитром станет днепрянин Виталий Романов.

Остальные матчи будут судить:

Львов – Ворскла – Иван Бондарь (Киев)

Заря – Черноморец – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Карпаты – Олимпик – Владимир Новохатний (Киев)

Десна – Александрия – Максим Козыряцкий (Запорожье)

Арсенал-Киев – Мариуполь – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Отметим, что поединок Динамо – Шахтер состоится уже завтра, 3 августа, на столичном НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
до матча
1
дн
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4
час
:
57
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Шахтер
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