Можаровский рассудит Динамо – Шахтер и другие судейские назначения 3-го тура УПЛ

Юрий Можаровский (в центре) / фото из соцсетей

Комитет арбитров Федерации футбола Украины определил арбитров поединков 3-го тура украинской Премьер-лиги, среди которых и матч отечественных грандов киевского Динамо и донецкого Шахтера.

Классическое дерби будет обслуживать бригада арбитров во главе с львовянином Юрием Можаровским, сообщает официальный сайт ФФУ.

Снайпер Динамо и еще 2 украинских героя тура в УПЛ – они поразили победными голами и особым (не)празднованием

Его ассистентами будут Александр Войтюк (Запорожье) и Семен Шлончак из Черкасс. Четвертым арбитром станет днепрянин Виталий Романов.

Остальные матчи будут судить:

Львов – Ворскла – Иван Бондарь (Киев)

Заря – Черноморец – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Карпаты – Олимпик – Владимир Новохатний (Киев)

Десна – Александрия – Максим Козыряцкий (Запорожье)

Арсенал-Киев – Мариуполь – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Отметим, что поединок Динамо – Шахтер состоится уже завтра, 3 августа, на столичном НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.