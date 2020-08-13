Окружение Роналду отреагировало на информацию о трансфере Криштиану в Барселону

Окружение Роналду категорически опровергло слухи о трансфере португальца в Барселону, сообщает AS.
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Отмечается, что Криштиану и его семья довольны всем в Турине, а сам игрок намерен остаться в Ювентусе до завершения контракта в 2022 года. Напомним, ранее сообщалось, будто бы "старая синьора" планирует продать свою главную звезду из-за большой зарплаты.
Напомним, Криштиану перебрался в Ювентус летом 2018 из Реала. В сезоне 2019/20 португалец стал лучшим бомбардиром команды, забив 37 голов во всех турнирах.
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