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Окружение Роналду отреагировало на информацию о трансфере Криштиану в Барселону

16:16 - Читати українською
Окружение Роналду отреагировало на информацию о трансфере Криштиану в Барселону
Криштиану Роналду / Reuters

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду определился с планами продолжения карьеры.

Окружение Роналду категорически опровергло слухи о трансфере португальца в Барселону, сообщает AS.

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Отмечается, что Криштиану и его семья довольны всем в Турине, а сам игрок намерен остаться в Ювентусе до завершения контракта в 2022 года. Напомним, ранее сообщалось, будто бы "старая синьора" планирует продать свою главную звезду из-за большой зарплаты.

Напомним, Криштиану перебрался в Ювентус летом 2018 из Реала. В сезоне 2019/20 португалец стал лучшим бомбардиром команды, забив 37 голов во всех турнирах.

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