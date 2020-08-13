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Оточення Роналду відреагувало на інформацію про трансфер Кріштіану до Барселони

16:16 - Читать на русском
Оточення Роналду відреагувало на інформацію про трансфер Кріштіану до Барселони
Кріштіану Роналду / Reuters

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду визначився з планами щодо продовження кар'єри.

Оточення Роналду категорично спростувало чутки щодо трансферу португальця до Барселони, повідомляє AS.

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Зазначається, що Кріштіану та його родина задоволені всім у Турині, а сам гравець має намір залишитись в Ювентусі до завершення контракту в 2022 року. Нагадаємо, раніше повідомлялось, начебто "стара синьйора" планує продати свою головну зірку через велику зарплатню.

Нагадаємо, Кріштіану перебрався до Ювентуса влітку 2018-го з Реала. В сезоні 2019/20 португалець став найкращим бомбардиром команди, забивши 37 голів у всіх турнірах.

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