Оточення Роналду відреагувало на інформацію про трансфер Кріштіану до Барселони

Оточення Роналду категорично спростувало чутки щодо трансферу португальця до Барселони, повідомляє AS.

Ювентус приголомшив бажанням продати Роналду – Кріштіану запропонували Барселоні

Зазначається, що Кріштіану та його родина задоволені всім у Турині, а сам гравець має намір залишитись в Ювентусі до завершення контракту в 2022 року. Нагадаємо, раніше повідомлялось, начебто "стара синьйора" планує продати свою головну зірку через велику зарплатню.

Нагадаємо, Кріштіану перебрався до Ювентуса влітку 2018-го з Реала. В сезоні 2019/20 португалець став найкращим бомбардиром команди, забивши 37 голів у всіх турнірах.

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