Ювентус шокировал желанием продать Роналду – Криштиану предложили Барселоне

"Старая синьора" не против расстаться с Криштиану Роналду. Туринцы готовы отпустить игрока в любой клуб и уже сделали Барселоне соответствующее предложение.

Причиной такого решения Ювентуса является стремление сэкономить на зарплате португальца, ведь клуб серьезно пострадал от коронавирусного кризиса. Туринцы готовы продать Криштиану в любой клуб и предложили Барселоне рассмотреть возможность подписания игрока. Об этом рассказал испанский журналист Гильем Балаге.

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Заметим, что по окончании сезона слухи о возможном уходе Роналду набрали новых оборотов. Основным претендентом на лидера Юве называли ПСЖ.

Напомним, Криштиану перебрался в Ювентус летом 2018-го из Реала. В сезоне 2019/20 португалец стал лучшим бомбардиром команды, забив 37 голов во всех турнирах. Его контракт рассчитан еще на 2 года.

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