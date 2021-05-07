"Пока что нет окончательного решения о том, состоится ли этот матч против Динамо со зрителями, или без болельщиков. Два дня назад было решение, что без зрителей. Однако сейчас ситуация несколько изменилась.

Колос – Динамо: матч состоится в присутствии зрителей, – СМИ

Президент клуба делает все возможное, чтобы болельщики могли поддержать нашу команду вживую в игре с Динамо. Это возможно. Но, повторюсь, окончательного решения пока нет. Все возможно", – отметил Лисицкий в комментарии dynamo.kiev.ua.

К слову, поединок Колос – Динамо состоится 9 мая, начало встречи в 14:00. Киевляне уже оформили чемпионство, а ковалёвцы пока что занимают 4 место из 41 очками.

Колос гарантировал себе еврокубки, обыграв Александрию – ковалевцы продолжили рекордную серию и испортили юбилей Шарану