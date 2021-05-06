Поединок 26-го тура УПЛ между Колосом и Динамо, скорее всего, не обойдется без зрителей.

Колос договорился о проведении поединка 26-го тура с Динамо в присутствии болельщиков, сообщает meta-ratings.

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Ранее была информация о том, что поединок состоится за закрытыми дверями из-за эпидемиологической ситуации в стране. Квота количества зрителей будет определена к вечеру сегодня, 6 мая.

К слову, поединок Колос – Динамо состоится 9 мая, начало встречи в 17:00. Киевляне уже оформили чемпионство, а ковалёвцы пока занимают 4 место из 41 очками.

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