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Огиря объяснил неудачную игру Десны

24 мая 21:09 22 Читати українською
Огиря объяснил неудачную игру Десны
Владислав Огиря / соцсети

Полузащитник Десны Владислав Огиря рассказал о психологическом и физическом состоянии команды.

"Психологическое состояние... Мы не можем прийти в себя с момента игры со Львовом. Тогда мы не попали в первую "шестерку". Поэтому фактически проваливаем турнир второй "шестерки".

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Так, можно выделить некоторые матчи, в которых мы побеждали. А все что мы проиграли – это только наша вина.

Физическое состояние... Тяжеловато играть на третий день, но тут на первую роль выходит психология. Матч можно выиграть на эмоциях, а как таких эмоций, свежих эмоций, у нас не нашлось", – цитирует Огирю официальный сайт Десны.

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Десна Десна Владислав Огиря Владислав Огиря
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