Огіря пояснив невдалу гру Десни

Півзахисник Десни Владислав Огіря розповів про психологічний та фізичний стан команди.

"Психологічний стан... Ми не можемо прийти в себе з часу гри зі Львовом. Тоді ми не потрапили у першу "шістку". Тому фактично провалюємо турнір другої "шістки".

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Так, можна виділити деякі матчі, в яких ми перемагали. А все що ми програли – це тільки наша провина.

Фізичний стан... Важкувато грати на третій день, але тут на першу роль виходить психологія. Матч можна виграти на емоціях, а як таких емоцій, свіжих емоцій, у нас не знайшлося", – цитує Огірю офіційний сайт Десни.

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