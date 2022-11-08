Перший тайм завершився без голів, хоча на 31-й хвилині м'яч побував у сітці Металіста. Помічниця Катерини Монзуль зафіксувала положення поза грою у Габелка, який упродовж атаки не торкався круглого. Втім, на повторі чітко видно, як капітан Металіста 1925 блокував Каплієнка, тому офсайд ніяк не міг бути пасивним.

Металіст 1925 в історичному дербі розписав "нулі" з Металістом – вилучення, скасований гол і дебют екс-легіонера Дніпра

У другому таймі цікаві моменти також створювали лише судді. На 52-й хвилині Монзуль показала пряму червону Шершню за грубий підкат проти Демченка, а на останніх секундах матчу пішов відпочивати Ралюченко вже з боку Металіста. Чистих голів у історичному дербі побачити не судилося – 0:0.